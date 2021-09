"Se establezcan unos criterios generales que sean inamovible ciertas fiestas como el Jueves Santo, los Reyes Magos, la Virgen de África, San Antonio, el Día de Ceuta, el Sacrificio y el Ramadán. Así, el año en que todos estos festivos no quepan porque no caiga ninguna fecha en domingo, el Día de Ceuta no será festivo, aunque institucionalmente tendrá su celebración y sus actos de conmemoración", señala Chandiramani.