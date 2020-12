Arvo Pärt: «El virus demuestra que somos un único organismo»

"No hemos sido capaces de lidiar con nuestra libertad adecuadamente hasta ahora y el castigo por eso puede ser doloroso. Esta crisis ha creado una situación en la que todo tipo de problemas y debilidades saldrán a la superficie más y más, ya sean sistemas políticos o sistemas sociales de cualquier tipo. La crisis actual no perdona a nadie y en estas circunstancias de necesidad todos revelan sus verdaderos valores, que ya no pueden ocultar. Nadie sabe cómo saldremos de esto, pero todos sentimos que nada permanecerá como estaba."