Arturo Fernández se niega a actuar en Cádiz "porque está Podemos"

El actor Arturo Fernández se encuentra recorriendo diferentes teatros de España para presentar su espectáculo 'Alta seducción', una comedia que protagoniza junto a Carmen del Valle, pero el asturiano ya ha descartado su presencia en Cádiz. En una entrevista concedida al programa 'Al Sur' de Canal Sur TV, Arturo Fernández afirmó que no vendrá a Cádiz porque "está Podemos y entonces no nos llevamos bien", explicando a continuación que "yo no voy a subvención a ningún teatro. Yo voy a taquilla. Si la gente quiere