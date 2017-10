Artur Mas desmiente al 'Financial Times'

El expresident Artur Mas ha desmentido esta tarde al Financial Times, que le había atribuido la afirmación de que Catalunya todavía no está preparada para una independencia real. Mas ha asegurado que no ha hecho en ningún momento esta afirmación. Y el diario británico ha reconocido que el titular se prestaba a malas interpretaciones y se ha mostrado dispuesto a cambiarlo, según la Oficina del presidente. Mas ha hecho público el texto literal de la entrevista. También ha aportado la grabación de la entrevista en este punto, como prueba.