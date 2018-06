La artillería que prepara el PP para desmontar la sentencia de la Gürtel que echó a Rajoy

1) El partido no hizo campaña en Majadahonda. 2) El juez De Prada tiene vínculos con Garzón. 3) El voto particular es demoledor El PP se encuentra en pleno proceso de renovación, tras la convocatoria del congreso extraordinario de julio. De hecho, los candidatos a suceder a Mariano Rajoy se conocerán esta semana. Pese a ello, la actual ejecutiva no olvida el motivo por el que el partido perdió el Gobierno y ha llegado a esta situación: la sentencia de la Gürtel que le condenó a pagar 245.000 euros como “partícipe a título lucrativo” de la trama