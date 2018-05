Me ha encantado éste vídeo de The Nerdwriter en el que hace una defensa del arte que se puede encontrar en las portadas de revistas y libros de ciencia ficción, algo cuyos orígenes establece en las ilustraciones de Frank R. Paul para Amazing Stories. Y de ahí a los libros de bolsillo –que yo no sabía que son un invento tan reciente como los años 30 del siglo XX– con editoriales como Penguin o Ballantine, por ejemplo.