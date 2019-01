El arte de encontrar una buena situación por Pau Buscató (EN)  

El ex arquitecto, Pau Buscató es bien conocido por sus inusuales fotografías de la calle. Como nunca planeó especializarse en ello, Pau comenzó a disparar todo tipo de cosas, como paisajes, retratos, exposiciones prolongadas y calles. "Después de un tiempo, simplemente me sentí más cómodo y me divertí mucho más haciendo calles, así que naturalmente me concentré en eso", dice él. Una pregunta podría venir a la mente: ¿hay algo preparado de antemano? La respuesta es no, estas fotos siempre están tomadas de momentos reales.