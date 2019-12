Arrimadas confía en convencer a Sánchez: "Si abre la puerta, el PP va a tener que entrar"

"Voy a insistir el lunes en que podemos hacer historia de la buena, no de la mala como creo que puede suceder si tenemos a Pablo Iglesias de vicepresidente", indicó Arrimadas, quien insistió en que si Sánchez rectifica y se abre al constitucionalismo, al PP no le quedaría "más remedio que sentarse". En opinión de la máxima dirigente de Ciudadanos, por primera vez se puede dar un "gran acuerdo" constitucionalista "que no meta a populistas dentro del Gobierno y que no dependa de nacionalistas".