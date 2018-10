Arqueólogo egipcio 'avergonzado' por el tratamiento de la aguja de Cleopatra en Londres [ing]

Uno de los arqueólogos más famosos de Egipto ha pedido a Londres que devuelva el obelisco de la Aguja de Cleopatra a orillas del Támesis si la ciudad no restaura el monumento. Zawi Hawass, ex ministro de Estado de Antigüedades, dijo a The National que el obelisco de 21 metros de altura debería ser la pieza central de una celebración binacional en 2019 para asegurar que el público sea más consciente de su historia. La Aguja de Cleopatra es uno de los dos obeliscos regalados al Reino Unido y a los EE.UU. por el Khedive Muhammad Ali Pasha en 1819.