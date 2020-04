Las aguas residuales pueden ser un indicador de brotes de Covid-19 El material genético del virus Sars-Cov-2 se puede encontrar en las aguas residuales (...) Habiendo encontrado ARN viral, que por lo tanto no necesariamente representa un virus infeccioso, en las aguas residuales es un resultado que no es sorprendente y no implica ningún riesgo para la salud humana