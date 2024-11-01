edición general
8 meneos
44 clics
La Armada llevará a EEUU sus mejores buques para celebrar el 4 de julio los 250 años de la independencia del país

La Armada llevará a EEUU sus mejores buques para celebrar el 4 de julio los 250 años de la independencia del país

El próximo año Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia y lo quiere celebrar a lo grande. Uno de los actos más destacados, coincidiendo con el 4 de julio, es un gran desfile marítimo en el que se pretende que participen buques de guerra de todo el mundo. Y, como no podía ser de otro modo, la Armada española echará el resto dada la importancia de nuestro país en el proceso que llevó a Estados Unidos a separar sus destinos de Reino Unido. Con este motivo, está prevista la presencia en esa fecha en Nueva York del Grupo de

| etiquetas: armada española , eeuu , 250 aniversario , independencia , parada
7 1 0 K 99 actualidad
23 comentarios
7 1 0 K 99 actualidad
Comentarios destacados:    
plutanasio #15 plutanasio
#12 En Somalia, desde que el atunero vasco Alakrana fuese secuestrado por meterse a pescar en agua somalíes ya todos llevan seguridad privada. Los barcos de las armadas de europa que patrullan la zona es para evitar que los piratas intenten secuestrar a los grandes cargueros que les dan un beneficio mayor que un atunero.
2 K 38
javibaz #17 javibaz
#15 y recordemos que las aguas somalíes, al igual que las de todos los países, son hasta 12 millas náuticas desde el litoral.
0 K 13
plutanasio #20 plutanasio
#17 Sí, los atuneros son los que les quitan la comida, pero los petroleros y los portacontenedores pagan más por un secuestro que un atunero. Anda que no hay videos en internet que les tiran chorros de agua a los piratas y también tienen seguridad privada para pegarles tiros. Esos buques no les quitan la comida, sólo pasan por ahí, pero son más golosos para un pirata.
0 K 11
pepel #4 pepel
¿Y no irá la teniente Leonor? Ya la han relegado.
1 K 33
#3 Albarkas
Esto nos va a salir más caro que enviar el barquito con la flotilla, pero de eso los carcas no dirán nada.
1 K 31
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#3 se manda para un puto desfile y aún será un evento de menos postureo que enviar un buque a escoltar sin escoltar y defender sin defender a la flotilla. Al menos hará aquello para lo que se le manda.
6 K 52
#10 Albarkas
#6 Gasto superfluo en un país que NO NOS RESPETA.
Que desfile su puta madre y se lo paguen ellos.
2 K 27
Enésimo_strike #18 Enésimo_strike
#10 estoy de acuerdo, solo denuncio que me parece mejor ir de cara, decir que se va a un desfile a rendir tributo que decir que se va a escoltar a una flotilla humanitaria y no hacerlo, ni tener intención, solo intentando que lo parezca y encima fracasando. Me siento menos insultado cuando no me tratan como estupido.
1 K 23
#22 Albarkas
#18 El barquito iba por si había que rescatar, probablemente al estar ahí hayan evitado otros ataques peores, pero su misión no era escoltar.
A mí también me parece mal, pero la alternativa quizá nos llevaría a un lío más grande y el resto de Europa no nos apoyaría.
0 K 12
javibaz #12 javibaz
#6 Mandan a una armada que legitima la piratería en el mediterráneo y la combate en Somalia. En Somalia defienden a buques de empresas privadas, si los marineros fuesen españoles, se apartarían.
0 K 13
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#12 en el cuerno de África en general, y en Somalia en particular, pesqueros españoles saquean los mares. Entre otros motivos, muchos de los que antes eran pescadores tradicionales, han acabado volviéndose piratas usando sus barcos de pesca. Acabaron secuestrando también a españoles, como el buque Alakrana. Después mandamos fragatas contra esquifes para poder seguir esquilmando. Y no nos engañemos, España está entre los tres mayores esquilmadores de la zona.
1 K 27
plutanasio #9 plutanasio
#3 Los barcos todos los años tienen que hacer ciertas horas de navegación para la formación (igual que los pilotos tienen que hacer X horas de vuelo porque si no pierden la licencia), así que esto ya estará planeado. Lo del BAM Furor fue algo inesperado que ha supuesto un sobrecoste que se habrá quitado ese dinero de otras salidas pendientes.
0 K 11
io1976 #14 io1976
#3 La derechuza de la evasora fiscal super patriota de la Carmen Poter entre ellos.
1 K 22
karakol #5 karakol
Que envíen al Juan Sebastián Elcano y aprovechen el viaje para sacar unos eurillos.
1 K 29
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#5 Ya se que en MNM no se suelen leer los articulos antes de comentar peeeero....
2 K 34
TripleXXX #2 TripleXXX
Y bien que nos lo agradecieron >:-(
1 K 28
#11 Perrota
Ante este gasto de combustible los diestros no protestán.
1 K 22
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#11 Lo mismo te crees que los barcos estan amarrados en puerto todo el año...
1 K 24
plutanasio #1 plutanasio
No es lo mismo que cuando reino unido hizo algo parecido nosotros enviamos la Blas de Lezo
0 K 11
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#1 Asi es.
0 K 13
#19 Fanpiro
El envío de las fragatas me parece bien, al igual que Elcano, yo hubiese mandado también el Isaac Peral para mostrar nuestra clase S80 o si son demasiados buques... Una F100 y un S80.
0 K 9
#21 El_Almondigas
Brulotes les mandaba, brulotes.
0 K 6
jadcarpan #23 jadcarpan
#21 y bien cargaditos de fuegro griego
0 K 6

menéame