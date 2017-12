Luis Schapira es un médico argentino de 91 años que pese a que jubiló en la década del '90 continúa yendo a trabajar todos los días al Hospital Fernández de Buenos Aires, sin cobrar. Se mantiene activo y ad honorem: "Sigo yendo porque amo a la medicina y al hospital público. Me gusta aprender aunque sé que me quedan pocos años para ejercer, sigo estudiando y me gusta escuchar a los jóvenes a los que dirigí cuando hicieron la residencia".