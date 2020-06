Argentina: detienen a exsecretaria y a otras 13 personas por espionaje ilegal en el gobierno de Macri

El juez federal Federico Villena ordenó la detención de 14 personas involucradas en la causa de espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri contra dirigentes políticos, sociales, religiosos y periodistas. La más notoria es Susana Martinengo, ex secretaria de Documentación de la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos, a quien el juez allanó la semana pasada. También se destacan el ex Jefe de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, los ex agentes Jorge “El Turco” Sáez y Leandro Araque, y Facundo Melo, un ab