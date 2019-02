Argentina - Crece el escándalo en Tucumán: la Corte dice que no pidió "salvar las dos vidas"

Aseguraron que iban a interrumpir el embarazo de la niña violada de once años pero le practicaron una cesárea. La corte provincial rechaza el texto del comunicado oficial del gobierno que habla de “salvar las dos vidas”. Dice que eso "no refleja lo resuelto en el expediente judicial, toda vez que el expediente no menciona que la aplicación de la Doctrina tenga esa finalidad". Aseguran que fue agregado por el Ministerio de Salud provincial.