Argentina anuncia que no puede pagar su deuda y presenta una fuerte propuesta a los acreedores

"Argentina puso este miércoles las cartas sobre la mesa y anunció una audaz propuesta de reducción de su deuda externa, que confirmó que no está en condiciones de pagar. "Hoy Argentina no puede pagar nada. Durante ciertos años no puede pagar nada", dijo sin rodeos el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una amplia mesa que compartió con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y la casi totalidad de los gobernadores de los 24 distritos del país, además del jefe de la Cámara de Diputados"