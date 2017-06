Arenas, Acebes, Mayor y Rato lo niegan todo ante el juez: caja B, sobresueldos, donaciones...

"No lo sé, no me consta, lo desconozco". "Nada que ver conmigo". "He declarado todas mis percepciones". "No tengo ni idea". Nunca, nunca, el partido recibió una donación a cambio de algo". "Yo no tenía la responsabilidad de contratación". Todo, "en el marco de la legalidad". Dependía de Lapuerta, al que finalmente no se ha podido juzgar por sufrir demencia.