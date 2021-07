Aragonès: "En este país no hay colonos"

La palabra colonos, colonizadores, tiene que ser desterrada de cualquier diccionario del independentismo. En este país no hay colonos. Precisamente, lo que queremos es un proceso de decisión en el que todo el mundo se sienta representado y respetado, con un resultado aceptado por todo el mundo. Queremos un país independiente pero queremos un solo país, por eso apostamos por la cohesión social. Las instituciones catalanas deben ser percibidas por todos, independentista o no, como propias. He dicho que quiero gobernar para todos.