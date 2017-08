El bitcoin es una estafa piramidal. El bitcoin no va a funcionar porque no tiene respaldo de organismo regulatorio alguno. El bitcoin no es real. Es de frikis. Quién va a querer recibir pagos en bitcoin. ¡Zasca! En el mundo el número de establecimientos que admite pago en bitcoin se ha multiplicado por dos en tres años, hasta alcanzar los 9.600 establecimientos, según los datos de coinmap.org