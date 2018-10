Aquellos horrendos años ochenta

Es increíble cómo se han magnificado los años ochenta. A este paso es probable que llegue un momento en el que estén más idealizados que los sesenta. No hay comparación posible, por supuesto, pero la mitomanía en tiempos de internet es así, una idea se propaga, echa raíces, crece, echa ramitas y no se puede hacer nada por evitar que se consolide como lo que no es. Los ochenta fueron mi década.Fueron años importantísimos en mi vida. Ese es el motivo por el que evito idealizarlos.