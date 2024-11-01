Apuñalamiento en Huntingdon: La policía difunde información sobre los sospechosos mientras las víctimas luchan por sus vidas (ENG)

La policía acudió rápidamente a la estación de Huntingdon tras recibir informes de que un hombre con un cuchillo grande había sembrado el terror en el tren de alta velocidad que cubre la ruta Doncaster-Londres King's Cross. Dos personas han sido detenidas. En una actualización el domingo por la mañana, el superintendente John Loveless informó a la prensa que las dos personas arrestadas son un hombre negro británico de 32 años y un hombre británico de 35 años de ascendencia caribeña