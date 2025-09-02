edición general
El aprendizaje de euskera será gratuito en el nivel A2 el curso 2025-2026

El aprendizaje de euskera será gratuito en el nivel A2 el curso 2025-2026

El Gobierno vasco incorpora la enseñanza de euskera A2 al programa de gratuidad, que se suma a los otros niveles que ya lo eran, entre ellos el A1 y parte del C1. En el curso 2025-2026 destinará en total 4,86 millones de € a este fin. El alumnado solo deberá abonar un pequeño importe de la matrícula que podrá recuperar cuando acredite los estudios. El presupuesto para este programa es un 52,9 % superior al del año anterior, e incluye ayudas para otros niveles. El objetivo es que el aprendizaje del euskera sea más fácil y accesible para todos.

Robus
Pues me prece muy bien.
ehizabai
Niveles A1-A2 gratuitos, y el resto, si apruebas te devuelven lo pagado.
Y aun así, la gente reivindicando el derecho a ser funci desconociendo el idioma oficial y hablando de imposiciones.
No conocen la vergüenza.
Urasandi
#9 El precio nunca ha sido un problema. Para mi han sido peor los horarios, el trabajo,... Y sin vergüenza, que para lo que me queda de trabajo no me interesa ser funcionario.
Peka
En serio, todos tus comentarios son de cuñado con palillo en la boca: www.meneame.net/user/alcama/commented
elfin
ni regalao lo quieren
flyingclown
#2 Esto es para el curso 25-26. Las academias de euskera funcionan bien aun cuando son de pago.
ehizabai
#2 No, están muy a gusto en el monolingüismo supremacista. Para que liarse a estudiar el idioma de los paletos.
Además, luego resulta que se les reconoce el derecho currar en la cosa pública y a cobrar de los impuestos desconociendo el idioma oficial.
GeneWilder
#2 Debería facilitarse al máximo el que cualquier ciudadano de España pudiese aprender cualquiera de sus lenguas.
Peka
Sigue con tus tonterias, aquí se habla de otro tema que no tiene nada que ver, pero si quieres puedes ver un trozo sin sacarlo del contesto: x.com/ArnaldoOtegi/status/1826991623160332324
1 K 18
Leon_Bocanegra
Y otra noticia más enmierdada por alcama. Que tío! Que profesional! Que bien trabaja! A ver si aprenden el sandilo y el de toda la plantilla del Madrid.
GeneWilder
Me parece cojonudo.
alcama
Otegi, sobre la inmigración: «Nuestra identidad nacional está en riesgo»
www.diariodeleon.es/nacional/240824/1602208/otegi-nuestra-identidad-na


No lo ha dicho Abascal, lo ha dicho Otegi .
Urasandi
#7 Tienes mejores perlas de Sabino o Arzallus.

Dicho esto, recuerda que también estuvo prohibido.
alcama
Al paso que van, mejor que estudien marroquí
Urasandi
#4 usted no es de aquí...
