El aprendizaje de euskera será gratuito en el nivel A2 el curso 2025-2026

El Gobierno vasco incorpora la enseñanza de euskera A2 al programa de gratuidad, que se suma a los otros niveles que ya lo eran, entre ellos el A1 y parte del C1. En el curso 2025-2026 destinará en total 4,86 millones de € a este fin. El alumnado solo deberá abonar un pequeño importe de la matrícula que podrá recuperar cuando acredite los estudios. El presupuesto para este programa es un 52,9 % superior al del año anterior, e incluye ayudas para otros niveles. El objetivo es que el aprendizaje del euskera sea más fácil y accesible para todos.