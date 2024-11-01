"Lo que aprendí acompañando al Instituto Jane Goodall en Tchimpounga"

Hay sueños que nacen mucho antes de que sepamos ponerles palabras. Para mí, uno de ellos empezó el día que descubrí a Jane Goodall. No solo por su trabajo revolucionario con los chimpancés, sino por su manera de mirar a los animales. Jane nos enseñó que no son objetos de estudio, sino individuos con emociones, vínculos y dignidad. Y eso resonó profundamente con la niña sensible y amante de los animales que leía todos sus libros y miraba todos sus documentales.