Lo que aprendes demasiado tarde
7
meneos
352 clics
enviado
____
4 comentarios
#3
: «La frase original (la que he oído yo al menos) no menciona la verdad, sino la felicidad.»
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
2025-12-23 14:18:45
#2
Morcillo
Por eso los políticos solo quieren lucrarse
0
K
19
#1
davidvsgoliat
Y, sin embargo, buscar la verdad de la forma más refinada posible, la ciencia, ayuda mucho a la supervivencia. Aunque requiera mayor inteligencia ver la relación ditecta entre ambas.
0
K
11
#3
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
La frase original (la que he oído yo al menos) no menciona la verdad, sino la felicidad.
1
K
9
#4
Tertuliano_equidistante
#3
Eso tiene más sentido
0
K
10
