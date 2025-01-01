Apple TV+ sube de precio y ahora costará $13 al mes en EE.UU. [ENG]

Apple TV+, el deficitario servicio de streaming del gigante tecnológico, subirá su precio un 30%: ahora será de $12.99, un aumento de $3. La compañía declaró que subirá en EE. UU. y en mercados internacionales seleccionados, con efecto a partir del 21 de agosto para nuevos clientes. Los actuales suscriptores verán los precios más altos dentro de los 30 días siguientes a su próxima renovación. Para justificar el aumento, Apple señaló que ha lanzado una gran cantidad de programas de televisión y películas y que el servicio no incluye anuncios