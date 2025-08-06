edición general
Apple regala a Trump una placa con base de oro de 24 quilates

Apple regala a Trump una placa con base de oro de 24 quilates  

El CEO de Apple, Tim Cook, regaló al presidente Donald Trump una placa hecha de cristal fabricado en la planta de Corning en Harrodsburg, Kentucky, que según anunció será el cristal de cubierta de todos los iPhone y Apple Watch próximamente.

Sabaoth #3 Sabaoth *
Cómo le lame el ano todo el mundo. Y todo hecho en EE. UU. … apple.
Te tienes que reir.
No les vendrá mal la hostia que se van a llevar todos fuera de su país …
3 K 59
#1 Grahml *
El esperpento del que estamos siendo testigos con este personaje en la Casa Blanca, supera todo lo imaginable.

Eso sí, le escucharás decir que un niño no necesita "30 juguetes", que con 3 o 4 es suficiente.

Ahora, todo alrededor de Trump, debe ser de oro.

Normal que su popularidad esté por los suelos.

x.com/Acyn/status/1952932714820321507
1 K 40
themarquesito #4 themarquesito
#1 La fijación de Trump con el brilli-brilli es digna de estudio
2 K 50
#5 soberao
Un lingote de oro sobre el que va un cristal... ¿esto no es claramente soborno, trafico de influencias, comprar favores con el regalito?
0 K 15
Narmer #7 Narmer
#5 A lo mejor es una troleada muy sutil. A mis ojos parece que le están haciendo el típico regalo que se le haría a un sátrapa bipolar e irascible con el que te quieres congraciar. Además, es un regalito que tiene mucho brillo, como lo que le gusta a los cuervos.
0 K 8
#6 PerritaPiloto *
Y Tim Cock no se agachó a hacerle una felación en ese mismo momento porque le dolía la espalda, porque ya está mayor.

Entiendo que todo esto lo hace para quedar bien y proteger su negocio. Oro, que es lo que le gusta al capo, y vidrio irrompible de una fábrica local, para que vea que hacen los deberes.

En todo caso veo problemático regalarle al presidente un lingote de oro. Es como "Vendo boli Bic envuelto en entrada para los Guns 'n Roses: 1000€". Solo que aquí es "Regalo placa de cristal con lingote de oro como peana".

Aunque imagino que solo estará chapado y no será un lingote macizo. De ahí que hablen de 24K y no de lingote de oro.
0 K 9
#2 cocococo
A él no le hace falta esas placas porque tiene dinero de sobra. A un pobre trabajador pringado del sector primario no le regalan nada, sino que lo explotan. Pongo en la lista a Apple, no compro nada de ahí.
0 K 7

