Apple regala a Trump una placa con base de oro de 24 quilates  

El CEO de Apple, Tim Cook, regaló al presidente Donald Trump una placa hecha de cristal fabricado en la planta de Corning en Harrodsburg, Kentucky, que según anunció será el cristal de cubierta de todos los iPhone y Apple Watch próximamente.
Te tienes que reir.
No les vendrá mal la hostia que se van a llevar todos fuera de su país …
Eso sí, le escucharás decir que un niño no necesita "30 juguetes", que con 3 o 4 es suficiente.
Ahora, todo alrededor de Trump, debe ser de oro.
Normal que su popularidad esté por los suelos.
Entiendo que todo esto lo hace para quedar bien y proteger su negocio. Oro, que es lo que le gusta al capo, y vidrio irrompible de una fábrica local, para que vea que hacen los deberes.
En todo caso veo problemático regalarle al presidente un lingote de oro. Es como "Vendo boli Bic envuelto en entrada para los Guns 'n Roses: 1000€". Solo que aquí es "Regalo placa de cristal con lingote de oro como peana".
Aunque imagino que solo estará chapado y no será un lingote macizo. De ahí que hablen de 24K y no de lingote de oro.