Apple pagará en Chile 3,4 millones de dólares tras demanda colectiva

Demanda colectiva presentada por la obsolescencia programada de algunos de sus dispositivos, informó este miércoles (07.04.2021) el abogado de los litigantes. Demandada en 2018 por unos 150.000 usuarios de teléfonos Iphone -de los modelos 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE- que alegaban haber "experimentado un rendimiento deficiente" tras realizar actualizaciones del sistema operativo programados por la marca antes del 21 de diciembre de 2017.