Apple obligará a los empleados no vacunados a hacerse una prueba de COVID cada día que vayan a la oficina [ENG]

Apple Inc. empezará a obligar a los empleados de la empresa que no estén vacunados a someterse a la prueba del virus Covid-19 cada vez que quieran entrar en una oficina, una medida que refuerza sus protocolos contra el virus pero que no llega a ser un mandato de vacunación. El nuevo requisito también se aplicará a los empleados que se nieguen a informar de su estado de vacunación a Apple, según informó la empresa a sus empleados esta semana. El personal vacunado deberá someterse a pruebas rápidas una vez por semana.