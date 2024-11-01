Aplauso gigante a 'Barrio Esperanza' con su lección sobre la diversidad familiar en su tercer capítulo en RTVE  

En el tercer episodio titulado 'Familia hay más que una', la serie de TVE ha apostado por visibilizar las familias diversas con una trama muy especial en la que el CEIP Barrio Esperanza ha celebrado el "Día de las Familias Diversas", lo que provocaba un choque frontal con Ricardo, que decidía montar un "stand de las familias normales" en el colegio. Entre clases sobre ropa sin género, cuentos infantiles cuestionados y conejos atropellados, la escuela se convertía en el reflejo de una sociedad que debate qué significa hoy "ser una familia".