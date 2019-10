Apenas el 39% de los inscritos de Más País ratifica la candidatura de Errejón

De los 22.000 inscritos, un total de 8.658 han avalado la lista del ex número dos de Podemos y otras once candidaturas regionales. En medio de todas circunstancias, apenas 9.195 personas participaron en esta votación. Esta cifra supone que la participación no ha llegado ni siquiera a la mitad de las personas inscritas en la web de Más País. No se trataba en ningún caso de primarias porque todas estas candidaturas no tenían ninguna alternativa y porque el proceso de ratificación era conjunto (a las doce listas a la vez).