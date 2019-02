APDHA califica de “devastadoras” las condiciones a las que son sometidas las personas sordas o sordociegas en prisión

Los centros penitenciarios no está adaptados, no tienen sistemas de interpretación, intérpretes, e imposibilita en la práctica el mantenimiento de prótesis e implantes, lo que lleva a la persona a la absoluta incomunicación. Se dan casos de personas que son sancionadas por no responder a un timbre o por no atender a órdenes que no comprenden. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha publicado hoy con motivo del Día internacional de la Lengua Materna, una guía titulada ‘Derechos de las Personas Sordas y Sordociegas en Prisión’