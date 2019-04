Cuando apareció el grunge en los 90 y el metal se fragmentó en múltiples subestilos, el heavy auténtico de toda la vida atravesó sus horas más bajas hasta que apareció, como si de la virgen se tratara, Blind Guardian. Un grupo que fue recibido como si fuera con lo que todo el mundo había soñado, pero que no existía. Un cruce entre el Master of Puppets y el Walls of Jericho de Helloween.