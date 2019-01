El anuncio feminista de Gillette - Alonso DM - YouTube

El anuncio de Gillette que bajo el lema "The best men can be" apuesta por erradicar el acoso sexual y callejero o la masculinidad tóxica, se ha convertido en un fenómeno viral. El anuncio ha sido dirigido por la nueva directora Kim Gehrig, la misma del This Girl can o Viva la Vulva, donde critica la masculinidad tradicional como dañina. Con más comentarios negativos que positivos, muchos hombres dicen que no volverán a comprar maquinillas de esa marca. Vídeo original de Gillette: youtu.be/koPmuEyP3a0