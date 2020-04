Anuncian como violencia machista el posible suicidio de una mujer en Valladolid

El ministro del Interior, F. G. Marlaska, esta mañana durante una entrevista en la Cadena Ser anunció un supuesto crimen de violencia machista: "Hoy esta madrugada, quiero decirlo porque no lo he oído en los medios de comunicación ni os lo he leído, ha habido un nuevo asesinato de violencia machista en Valladolid". Pero, la Delegación del Gobierno de Castilla y León, a través de la investigación policial, duda seriamente de esta tesis. Es más, creen que es un suicidio a todas luces y que incluso el esposo de la fallecida intentó evitarlo.