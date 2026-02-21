edición general
Antropología de la ciudad cuando deja de ser hogar: turismo urbano, conflicto social y el espejismo de la normalidad

Pensar la ciudad como un simple escenario físico es quedarse corto. Desde hace más de un siglo, la sociología y la antropología urbana insisten en que lo urbano es, sobre todo, una forma de vida.

| etiquetas: ciudad , urbano , turismo , antropología
