Antonio Escohotado: "Abascal es conservador y menos hipócrita que el PP, no tiene parentesco con Hitler"

Antonio Escohotado, profesor, pensador y escritor, asegura en laSexta Noche que "la extrema derecha no existe", sino que "es un invento de la extrema izquierda". "¿Quieren decir que hay algún parecido entre Ciudadanos y el fascismo italiano? Tú estás en la higuera, tú mientes. O no sabes nada del fascismo italiano o no quieres mirar lo que hace Ciudadanos o eres tonto de allí", manifiesta.