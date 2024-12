La antipolítica es política por Miguel Lorente Acosta

Si la información se utiliza contra la información, la libertad contra la libertad, la justicia contra la justicia, la sanidad contra la salud, la educación contra la educación... lo que se hace es utilizar la democracia contra la democracia. Quien da sentido a la democracia es el pueblo, no las formas, y para que el pueblo dé sentido a la democracia ha de tener un pensamiento crítico que le evite caer en toda la manipulación.El sistema no quiere cambios para no tener que modificar las referencias del poder.