El antiespecismo se manifiesta en Cataluña por los derechos de los animales

La céntrica Plaza de Catalunya, en Barcelona, acogerá el 11 de agosto la Marcha Antiespecista por los derechos de los animales. Una manifestación que pretende congregar a personas de toda España y que han organizado conjuntamente Anonymous for the Voiceless, Barcelona Animal Save, Events4Animals y DxE Barcelona. “Los animales han sido y son el grupo más oprimido, en número, y de momento no tiene fecha de fin. Matamos a 3.000 animales por segundo, para nuestros fines, innecesariamente", señala Óscar L. Sánchez, de Events4Animals.