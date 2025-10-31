“Antes refugiado que marroquí”, claman en los campamentos saharauis

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota hoy, a propuesta de Estados Unidos, tomar el plan de autonomía redactado por Marruecos en 2007 para el Sáhara Occidental como base para futuras negociaciones sobre el territorio. La población saharaui lleva varios días protestando contra esta iniciativa. Ayer se produjo la cuarta manifestación masiva. Miles de saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia) se sumaron a ella. Los manifestantes aseguraron que «prefieren seguir siendo refugiados a marroquíes».