“Antes refugiado que marroquí”, claman en los campamentos saharauis

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota hoy, a propuesta de Estados Unidos, tomar el plan de autonomía redactado por Marruecos en 2007 para el Sáhara Occidental como base para futuras negociaciones sobre el territorio. La población saharaui lleva varios días protestando contra esta iniciativa. Ayer se produjo la cuarta manifestación masiva. Miles de saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia) se sumaron a ella. Los manifestantes aseguraron que «prefieren seguir siendo refugiados a marroquíes».

Aokromes
conozco un saharaui, no sabia que lo era, creia que era marroqui, un dia hablando del calor que hacia le dije que si no estaba acostumbrado al calor siendo de marruecos, se indigno un monton xD le pedi perdon obviamente.
Kamillerix
Mucho apoyo (merecidísimo) a Palestina, pero a los saharauis nada o casi nada. Incluso ayudando/colaborando en forma de inversiones y comercio con los ocupantes: pesca, agricultura, etc. Nefastos >:-(
Kmisetas
Se entiende perfectamente que así lo deseen, esperemos que la izquierda les apoye, si aún se acuerda de ellos.

Espera, creo que ya no sacan rédito político y no interesa, lástima.
