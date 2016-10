Antes de llegar al Gobierno… Rajoy ya da por hecho que incumplirá su programa, pero la culpa es de la oposición

17 meneos 28 clics

"Como no tenemos mayoría absoluta, tengo que asumir que muchos de los planteamientos que iban en nuestro programa no podrán salir adelante". Así se ha expresado este viernes Rajoy en Bruselas. De sus palabras podemos sacar dos conclusiones: tiene claro que volverá a ser investido como presidente y ya da por hecho que su programa volverá a quedar en el olvido. Eso sí, con una gran diferencia. Si esta vez no pueden hacer todo lo que propusieron será culpa de la oposición que no les apoya.