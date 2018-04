El antecesor de Llarena en el Tribunal Supremo: "Lo de Puigdemont no es rebelión"

Joaquín Giménez (Orihuela, 1945) hace apenas siete meses era magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Su vacante en el alto tribunal la ocupó Pablo Llarena. El acto ante la Consellería, "a mi modo de ver, puede encuadrarse en el delito de sedición, que implica un alzamiento tumultuario, no violento en origen. ¿Autores? Los dos Jordis. ¿Había un acuerdo para ello de todos los demás, del Parlamento...? Eso ya me parece de aurora boreal. No todo es terrorismo, no todo es rebelión, no todos son autores, no todo está consumado."