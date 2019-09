Ansiedad injustificada

No es necesario estar en el Gobierno para tener garantías de que el Gobierno va a ejecutar el programa que se haya pactado. Entre otras cosas porque cada año hay que aprobar los Presupuestos Generales. La autoridad moral que Unidas-Podemos adquiriría si desbloqueara la investidura tras la cerrazón del PSOE en general y de su presidente en particular, no debería dejar de ser tomada en consideración. Desbloqueando la investidura y controlando desde fuera la acción del gobierno estaría en mejor posición para hacer política que integrándose en el..