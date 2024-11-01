El animal íntimo (y contradictorio), en torno a The Intimate Animal, de Justin García

Hay algo incómodo —y profundamente humano— en admitir que el deseo no siempre va donde debería. Que el afecto y el sexo no son gemelos siameses. Que la intimidad, ese territorio que creemos civilizado, sigue gobernado por pulsiones antiguas. Ahí es donde entra The Intimate Animal, el ensayo del biólogo evolutivo y sexólogo Justin García que pone sobre la mesa una idea tan simple como incómoda: no somos tan modernos como pensamos cuando se trata de amar y desear.