Angulas, el alimento de lujo por el que se pagan más de US$1.300 el kilo en España

Las angulas son uno de los alimentos más caros de España, pero al verlas por primera vez quizá te preguntes por qué. No son, por decirlo suavemente, algo que diga a gritos: ¡cómeme! Cuando están vivas son babosas y transparentes, y se deslizan y retuercen como pequeñas serpientes. Después de cocinarlas se vuelven opacas y se asemejan a gusanos muertos flácidos. Pero muchas cosas deliciosas no lucen especialmente atractivas, lo que en verdad importa es el sabor. Y aquí es donde todo se pone raro. Las angulas, en realidad no saben a casi nada.