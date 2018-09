Anguita vuelve a la carretera para defender la III República con una plataforma transversal  

En la Córdoba que gobernó en los ochenta, el "Califa rojo" discurre los detalles de una plataforma a punto de nacer. Su última vuelta a la carretera tendrá un objetivo claro: impulsar la III República española. Esta asociación trascenderá a Podemos e Izquierda Unida. Según ha sabido este periódico, podrá incluir a sus miembros, pero no se incrustará en ninguna de las dos estructuras. Su nombre no figurará en las papeletas electorales. En todo caso será "movimiento", pero no partido.