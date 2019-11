Anguita: "En España la corrupción es parte del sistema y salpica todas sus magistraturas, incluida la Corona"

"El pueblo español, por lo general, tiene muchas ‘tragaderas’ con los corruptos, y yo espero que España recupere la dignidad y no siga votando a políticos ladrones. Hasta que eso no ocurra no hay solución para este país". Para Julio Anguita, el problema viene de la restauración democrática tras la muerte de Franco: "La transición fue un lavado de cara para las oligarquías políticas del Régimen". El político no dudó en asumir la responsabilidad de su partido, el PCE: “Los comunistas cometimos un error aceptando la transición y la bandera rojigua