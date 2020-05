Àngels Barceló y las supuestas trampas

Habréis sabido que una que estaba en Podemos ha sacado un nuevo periódico digital, que supongo que es el enésimo periódico que no está sujeto a poderes económicos ni servilismos del capital. Era necesario, porque eldiario.es, La Marea, Público, elplural.com, El Salto y la Revista Contexto son medios quizá tibios y hasta muy serviles a Vox. Ya era hora de que naciera el digital definitivo. La verdad es que era un tema que ni me iba ni me venía... Hasta que leo la primera columna de opinión de ese periódico llamada «Ángels Barceló hace trampas».