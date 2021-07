Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer: "El PP nos maltrató y es corresponsable de la muerte de María José"

La Justicia no atendió a Ángel Hernández, ni al sufrimiento de su mujer, enferma de esclerosis múltiple. Pendiente de su comparecencia ante un juzgado de Violencia sobre la Mujer, la Fiscalía ha retirado la petición de cárcel. "Todavía no me he recuperado, en mi derecho a la última palabra, iba a hacer mi yo acuso al PP por el maltrato hacia María José y, de alguna manera, hacia mí. El PP es corresponsable de lo que ocurrió. Si su comportamiento no hubiese sido tan terrible con María José a lo mejor ella podría estar viviendo ahora mismo. "