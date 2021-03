Ángel Gabilondo: Soso, serio, formal, cobarde y mentiroso... (o que no quiere ser presidente)

Gabilondo ha pretendido engañar a los votantes de C's temerosos del ruido, los pocos que en la sociología del votante naranja consideran a Ayuso un peligro. Lo cierto es que si quiere ser presidente necesitará a Pablo Iglesias. No hay más. Le perturbe o no. Solo existe una posibilidad para que el candidato soso, serio y formal que nos presenta el PSOE en la batalla nacional en que se ha convertido Madrid no sea un mentiroso. Que no quiera ser presidente y solo aspire a no perturbar demasiado al PP para lograr ser Defensor del Pueblo.