Andrés en prisión, por Bruce MacKinnon
#1
themarquesito
Querido Donald, ojalá estuvieras aquí.
- Andrés
#5
ElenaCoures1
Vaya baño de realidad
Si pudiera apostaría por un suicidio para poner fin a la vida miserable que le espera
#2
cocososo
Que envidia me dan los ingleses
#3
Suigetsu
*
#2
Curioso los ingleses, son los mayores defensores de una institución medieval y antidemocrática como la monarquía, pero luego son los primeros que si hay uno de la realeza que la lía le cortan la cabeza como Carlos I.
Aquí en España como mucho los envíamos a vivir bien al extranjero.
#4
MoñecoTeDrapo
*
#2
El autor es un humorista gráfico canadiense.
bsky.app/profile/mackinnonart.bsky.social
en.wikipedia.org/wiki/Bruce_MacKinnon
