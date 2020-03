El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay problema para abrazarse por el coronavirus. En una rueda de prensa López Obrador explicó que no pasa nada. “Una cosa nada más para terminar, miren lo del coronavirus es de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse”. “No pasa nada, nada de confrontación, de pleito”, aseguró el mandatario.